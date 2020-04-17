Милиционер, уволенный за нарушение комендантского часа, подаст в суд на МВД

Милиционер Нурлан Керкибаев, уволенный за нарушение комендантского часа, подаст в суд на МВД. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Нурлана Керкибаева, 3 апреля он с коллегами Изатом Асановым и Жаныбеком Акбаровым патрулировал город и близлежащие районы Чуйской области. На объездной дороге милиционеры увидели голосовавшего мужчину и решили его подбросить до села Маловодного.

«Поскольку пожилой мужчина несколько раз чихнул и кашлял, мы решили обработать руки антисептиком, где есть спирт. Позже нас остановили на посту, в гражданской форме подошел человек, представился сотрудником службы внутренних расследований. Выяснилось, что он вообще там не работает. Нас должны были проверить на употребление алкоголя на месте. Однако этого не сделали», — сказал Нурлан Керкибаев.

Он отметил, что министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева ввели в заблуждение, оговорив милиционеров.

«Я не подписал акт освидетельствования, поскольку требовал, чтобы взяли именно анализ крови на наличие алкоголя. Нас даже не ознакомили с заключением внутреннего расследования. Как только я узнал об увольнении, меня госпитализировали. Я единственный кормилец в семье, 20 лет живу на съемной квартире. Буду подавать в суд. Других сотрудников, которые нарушили комендантский час, почему-то не уволили», — пояснил Нурлан Керкибаев.