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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош граждан, уходящих в запой, могут положить в обсерватор

Сегодня во время брифинга коменданта города Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малика Нурдинова попросили принять меры в отношении мужчины, чрезмерно употребляющего спиртное.

В обращении женщина заявила, что ее супруг работает в Оше. По дороге домой выпивает, а дома устраивает скандалы.

«Помогите сделать так, чтобы муж не приходил больше домой. Он не соблюдает гигиену. Иногда ночует на улице с приятелями», — написала женщина.

Глава комендатуры ответил, что проблема действительно существует. По его словам, ранее комендатура обращалась к гражданам с просьбой не употреблять спиртное.

«Теперь такие сообщения будут считаться официальными заявлениями в милицию. Мы будем работать точечно. Мы посоветуемся с медиками. Возможно, если подобные случаи будут повторяться и люди не будут приходить домой неделями, представлять угрозу своим семьям, их поместят в обсервацию. Если же будут заявления о семейном насилии, мы возбудим уголовное дело», — сказал Малик Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150400/
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