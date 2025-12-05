17:09
Происшествия

В Бишкеке один и тот же водитель дважды за двое суток задержан за езду пьяным

Сотрудники УПСМ столицы два дня подряд задерживали одного и того же водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Первый случай произошел 3 декабря, когда мужчину остановили за рулем другого транспортного средства. Его состояние опьянения было подтверждено медицинским освидетельствованием.

Уже на следующий день, 4 декабря, водитель вновь сел за руль в нетрезвом виде и снова был задержан сотрудниками УПСМ. По данным Центра наркологии, факт алкогольного опьянения подтвердился повторно. Во время процедуры освидетельствования нарушитель вел себя неадекватно и несколько раз задавал инспектору вопрос: «Какого он года?»  

В УПСМ отмечают, что несмотря на постоянные профилактические и рейдовые мероприятия, некоторые водители продолжают игнорировать требования безопасности, подвергая риску себя и других участников дорожного движения.

Служба призвала граждан строго соблюдать правила дорожного движения и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль после употребления алкоголя.
