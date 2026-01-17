Заместитель начальника Алайского районного отдела внутренних дел Уранбек Камбаров освобожден от должности по итогам служебного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Напомним, 18 декабря 2025 года Камбаров прибыл на работу в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено медосвидетельствованием. Врачи установили «алкогольное опьянение (острая интоксикация)».

Инцидент был квалифицирован как грубое нарушение дисциплины, после чего служба внутреннего расследования начала проверку. По ее итогам руководству МВД было рекомендовано применить дисциплинарные меры, что привело к увольнению замначальника.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел обязаны соблюдать нормы закона и дисциплинарного устава, а появление на службе в нетрезвом виде является основанием для немедленного отстранения.