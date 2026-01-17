14:16
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Происшествия

Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным

Заместитель начальника Алайского районного отдела внутренних дел Уранбек Камбаров освобожден от должности по итогам служебного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Напомним, 18 декабря 2025 года Камбаров прибыл на работу в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено медосвидетельствованием. Врачи установили «алкогольное опьянение (острая интоксикация)».

Инцидент был квалифицирован как грубое нарушение дисциплины, после чего служба внутреннего расследования начала проверку. По ее итогам руководству МВД было рекомендовано применить дисциплинарные меры, что привело к увольнению замначальника.

В министерстве подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел обязаны соблюдать нормы закона и дисциплинарного устава, а появление на службе в нетрезвом виде является основанием для немедленного отстранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358251/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
МВД призывает родителей обеспечить безопасность детей в зимние каникулы
МВД предупреждает: катание на баллонах опасно для жизни
МВД России предложило эксперимент по организованному набору мигрантов
В городе Ош начал работу центр контроля за соблюдением Правил дорожного движения
Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь
МВД Кыргызстана усилило свое криминалистическое оснащение
Нарушил закон — лишишься формы: заявление главы МВД
МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Лжемилиционеры шантажом вымогали у мужчины $100 тысяч
Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году
Популярные новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине. Будет ветер МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Морозы до&nbsp;&minus;28&nbsp;градусов и&nbsp;гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штраф и&nbsp;лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и&nbsp;его заместителю вынесли приговор Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожал...
13:40
В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ
13:29
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
13:28
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
13:19
В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters