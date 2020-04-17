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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дезинфекционные тоннели в городе Ош в первую очередь установили в УВД

В управление внутренних дел Оша поступило два дезинфекционных тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов будут проходить ежедневную дезинфекцию при входе на работу.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что планируется установка подобных дезинфекционных тоннелей в больницах и местах массового скопления людей.

Дезинфекционные тоннели поступили от национального движения «Мекеним». Активисты также вручили сотрудникам УВД 400 комплектов многоразовых защитных костюмов и 5 тысяч медицинских масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150358/
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