Дезинфекционные тоннели в городе Ош в первую очередь установили в УВД

В управление внутренних дел Оша поступило два дезинфекционных тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов будут проходить ежедневную дезинфекцию при входе на работу.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что планируется установка подобных дезинфекционных тоннелей в больницах и местах массового скопления людей.