Дезинфекционные тоннели в городе Ош в первую очередь установили в УВД

В управление внутренних дел Оша поступило два дезинфекционных тоннеля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.
По ее данным, сотрудники правоохранительных органов будут проходить ежедневную дезинфекцию при входе на работу.
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что планируется установка подобных дезинфекционных тоннелей в больницах и местах массового скопления людей.
Дезинфекционные тоннели поступили от национального движения «Мекеним». Активисты также вручили сотрудникам УВД 400 комплектов многоразовых защитных костюмов и 5 тысяч медицинских масок.