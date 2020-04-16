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Общество

Комендант Бишкека носит блокатор от вирусов. В соцсетях сомневаются в его пользе

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев стал публиковать видеообращения к гражданам на своей странице в Facebook.

Пользователи обратили внимание, что он носит на груди бейджик, так называемый «блокатор от вирусов».

В соцсетях даже определили, что это продукт японского производства Nanoclo. В Бишкеке его можно купить за 600-900 сомов. В описании говорится, он подавляет до 98 процентов вредных бактерий в радиусе 1 метра. 

Однако большинство пользователей соцсетей поставили под сомнение пользу этих бейджиков. 

«Его эффективность не доказана. Говорят, что это маркетологи наживаются на доверчивых. Но, прежде чем обвините коменданта в мракобесии, подумайте, что этот «блокатор» ему могла подарить дочь, жена или мама, а он носит, чтобы они просто были спокойны», — написали в соцсетях.

В своих видеообращениях к бишкекчанам в связи с продлением режима ЧП в столице комендант Бишкека призывает «подумать, прежде чем выходить на улицу». «Думаю, что еще две недели не такой большой срок. Я все прекрасно понимаю. Мы стараемся, чтобы вы были в безопасности физической, санитарной, эпидемиологической и так далее. Благодаря вашей выдержке и стараниям у нас нет вспышки коронавирусной инфекции», — сказал он.

«Мы всегда придем к вам на помощь», — заключил Алмаз Орозалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150340/
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