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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане 170 тысяч 16 нуждающихся семей получили помощь от государства

В Кыргызстане на сегодняшний день 359 тысяч 703 нуждающиеся семьи. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

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По его словам, из них гуманитарную помощь на этот час получили 170 тысяч 16 семей. «Примерно 65-70 процентов нуждающихся в стране получили помощь в виде продуктовых корзин. Поддержка и дальше будет продолжаться», — сказал он.

Число нуждающихся семей по регионам:

  • Бишкек — 49 тысяч 47;
  • Ош — 27 тысяч 778;
  • Чуйская область — 52 тысячи 21;
  • Ошская область — 54 тысячи 194;
  • Баткенская область — 26 тысяч 641;
  • Джалал-Абадская область — 66 тысяч 20;
  • Нарынская область — 23 тысячи 966;
  • Таласская область — 15 тысяч 68;
  • Иссык-Кульская область — 44 тысячи 968.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150321/
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