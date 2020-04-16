В Кыргызстане 170 тысяч 16 нуждающихся семей получили помощь от государства

В Кыргызстане на сегодняшний день 359 тысяч 703 нуждающиеся семьи. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

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По его словам, из них гуманитарную помощь на этот час получили 170 тысяч 16 семей. «Примерно 65-70 процентов нуждающихся в стране получили помощь в виде продуктовых корзин. Поддержка и дальше будет продолжаться», — сказал он.

Число нуждающихся семей по регионам: