В Кыргызстане 170 тысяч 16 нуждающихся семей получили помощь от государства

В Кыргызстане на сегодняшний день 359 тысяч 703 нуждающиеся семьи. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
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По его словам, из них гуманитарную помощь на этот час получили 170 тысяч 16 семей. «Примерно 65-70 процентов нуждающихся в стране получили помощь в виде продуктовых корзин. Поддержка и дальше будет продолжаться», — сказал он.
Число нуждающихся семей по регионам:
- Бишкек — 49 тысяч 47;
- Ош — 27 тысяч 778;
- Чуйская область — 52 тысячи 21;
- Ошская область — 54 тысячи 194;
- Баткенская область — 26 тысяч 641;
- Джалал-Абадская область — 66 тысяч 20;
- Нарынская область — 23 тысячи 966;
- Таласская область — 15 тысяч 68;
- Иссык-Кульская область — 44 тысячи 968.