Всемирная продовольственная программа доставит помощь в регионы Кыргызстана

В Кыргызстане в этом месяце Всемирная продовольственная программа ООН совместно с Министерством труда и социального развития доставят 1 тысячу тонн продовольственной помощи. Об этом сообщили в организации.





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По ее данным, помощь получат нуждающиеся и уязвимые семьи в Нарынской, Таласской, Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. На сегодняшний день около 822 тонн продовольствия уже доставлено нуждающимся.

Отметим, что правительством на оказание гуманитарной помощи нуждающимся семьям выделено 9 миллионов сомов. Решение принято по итогам очередного заседания комиссии по распределению добровольных пожертвований.