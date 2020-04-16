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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Введут ли сухой закон в Бишкеке? Ответ коменданта

Вопрос введения запрета на продажу алкоголя в Бишкеке сейчас прорабывается. Об этом 24.kg сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

Отметим, в соцсетях распространяется информация, что в городе могут ввести запрет на продажу спиртных напитков, как это сделали в Оше.  

По словам коменданта Бишкека, решение по этому поводу еще не приняли, но вопрос стоит на повестке дня. «Давайте пока без подробных комментариев, будем на связи», — заключил он.

Напомним, что комендатура Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша вынесла временный запрет на продажу спиртных напитков. Комендант попросил продавцов с пониманием отнестись к этому решению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150305/
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