В городе Ош запретили продавать спиртные напитки

Комендатура Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша вынесла временный запрет на продажу спиртных напитков. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комендатуры Малик Нурдинов.

Комендант попросил продавцов с пониманием отнестись к этому решению.

«После того как человек выпивает одну бутылку, он идет за второй, а потом за третьей. После этого он нарушает комендантский час, начинает конфликтовать с правоохранителями. Другие люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, попадают в ДТП, а потом это приводит к смерти людей. Я прошу подождать 15 дней и не продавать алкоголь. Если спиртное все же будут продавать, несмотря на запрет, сотрудники соответствующих органов примут меры. Вынести такой приказ просили и сами граждане», — сказал Малик Нурдинов.