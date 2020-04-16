В Кыргызстане усилен контроль за теми, кто контактировал с зараженными COVID-19

В Кыргызстане установлен усиленный контроль за теми, кто контактировал с зараженными СOVID-19. Об этом сегодня на заседании республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Отмечается, что на домашнем карантине находятся 7 тысяч 537 человек, из них близкие контакты (I категория) — 1 тысяча 556, другие (II категория) — 5 тысяч 981. «На местах необходимо продолжать усиленную работу по контролю соблюдения контактными лицами домашнего карантина. Никаких упущений не должно быть. Правоохранительные органы должны постоянно следить, чтобы никаких перемещений, внешних контактов с соседями или родственниками не было», — сказал Кубатбек Боронов.

Полномочным представителям правительства в областях, акимам районов поручили обеспечить все условия для закупки фермерами необходимых запчастей для ремонта сельскохозяйственной техники, мастерские и соответствующие специалисты, пункты по продаже запчастей должны работать.

«Поблажек никому не будет. Все поставленные задачи должны быть выполнены без промедления. Спрос со всех нас очень большой, это вопросы жизни и смерти. У нас нет права на ошибку», — заключил Кубатбек Боронов.