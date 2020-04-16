14:01
USD 79.69
EUR 87.12
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане усилен контроль за теми, кто контактировал с зараженными COVID-19

В Кыргызстане установлен усиленный контроль за теми, кто контактировал с зараженными СOVID-19. Об этом сегодня на заседании республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
В Кыргызстане зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса

Отмечается, что на домашнем карантине находятся 7 тысяч 537 человек, из них близкие контакты (I категория) — 1 тысяча 556, другие (II категория) — 5 тысяч 981. «На местах необходимо продолжать усиленную работу по контролю соблюдения контактными лицами домашнего карантина. Никаких упущений не должно быть. Правоохранительные органы должны постоянно следить, чтобы никаких перемещений, внешних контактов с соседями или родственниками не было», — сказал Кубатбек Боронов.

Полномочным представителям правительства в областях, акимам районов поручили обеспечить все условия для закупки фермерами необходимых запчастей для ремонта сельскохозяйственной техники, мастерские и соответствующие специалисты, пункты по продаже запчастей должны работать.

«Поблажек никому не будет. Все поставленные задачи должны быть выполнены без промедления. Спрос со всех нас очень большой, это вопросы жизни и смерти. У нас нет права на ошибку», — заключил Кубатбек Боронов.

В Кыргызстане на сегодня 466 случаев коронавируса, выписан 91 человек, умерли 5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150297/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В России кыргызстанца подозревают в массовом заражении рабочих коронавирусом
Как врачам избежать заражения коронавирусом. Рекомендации экспертов
Часть застрявших за границей кыргызстанцев обещают вернуть на родину до лета
Еще 2 тысячи анализов не проверены на COVID-19
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Из стационаров выписали еще 13 пациентов
В Кыргызстане зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса
Сайт для отслеживания денег на счете по борьбе с COVID-19 создан в Кыргызстане
В Кочкорском районе у водителей требуют пропуска. Аким объяснил почему
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с&nbsp;патрульными Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
16 апреля, четверг
14:00
Золотые мифы, или Какими фейками кормят нас экономисты в карантине Золотые мифы, или Какими фейками кормят нас экономисты...
13:45
В Кыргызстане усилен контроль за теми, кто контактировал с зараженными COVID-19
13:26
Комендант Бишкека назначил проверку по факту продажи пропусков через мессенджеры
13:20
Как самоизоляция влияет-то. Валентину Шевченко назвали шпионкой
12:49
Объявления о продаже пропусков в Бишкеке распространяют в мессенджерах