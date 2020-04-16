В России кыргызстанца подозревают в массовом заражении рабочих коронавирусом

В Мурманской области России кыргызстанца подозревают в массовом заражении граждан коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона.

По данным агентства, на площадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в селе Белокаменка произошла вспышка заболевания коронавирусом.

COVID-19 там диагностировали у 206 человек, 200 рабочих с отрицательными тестами поместили в обсерватор, они проходят профилактическую терапию, пояснил глава региона. Предполагаемым источником распространения заболевания стал кыргызстанец.

В Кыргызстане зарегистрировано 466 случаев коронавируса.