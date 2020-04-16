Как врачам избежать заражения коронавирусом. Рекомендации экспертов

В Кыргызстане уже 104 медработника заразились коронавирусной инфекцией. Сегодня сообщили о пяти новых случаях. В стране почти четверть из всех заболевших — врачи и медсестры.

Специалисты по доказательной медицине Бермет Барыктабасова и Бактыгуль Камбаралиева подготовили прогнозы и рекомендации организации противоэпидемических мер, среди которых есть предложения, как защитить медиков от заражения.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Заболеваемость медиков — одна из самых высоких в мире

Эксперты отмечают, что во всех государствах имеются случаи заражения и смерти медицинских работников от коронавируса (от 4 до 30 процентов). Это беспокоит все системы здравоохранения, так как медработников не хватает и они остаются в группе самого высокого риска здоровью и жизни.

«В начале марта Китай сообщал примерно о 3 тысячах 300 заболевших врачах и сотрудниках больниц. Один из чиновников в сфере здравоохранения Британии рассказал в комментарии BBC, что в некоторых больницах страны до 50 процентов персонала ушли на больничный или в самоизоляцию», — подчеркивают специалисты.

В документе говорится, что в период эпидемии во всех государствах обнаружилась нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ), антисептиков и дезрастворов для реализации принципов и правил, обеспечения инфекционного контроля.

В Кыргызстане отсутствие СИЗ усугубилось многолетними системными недочетами и крайне низким уровнем финансирования, дефицитом средств на их обеспечение.

Эксперты поясняют, что жалобы медперсонала на неадекватное обеспечение СИЗ и безопасности условий труда работодателями, представляющие реальные угрозы и риски для здоровья и жизни, не должны приводить к последующему административному преследованию, увольнениям, психологическому давлению и угрозам со стороны работодателей, спецслужб и в целом государства.

Читайте по теме Кто нас будет лечить? Медики в Кыргызстане массово заражаются коронавирусом

«Системы здравоохранения в странах различные, но прослеживается отчетливая тенденция, что территории медицинского обслуживания и сами медработники рано или поздно становятся одним из основных источников распространения вируса. Необходимо обеспечить все виды компенсации медработникам и их семьям, которые могут остаться на время эпидемии и ЧП без своих кормильцев», — отмечают они.

По мнению специалистов, полные данные о структуре заболевших (врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие сотрудники) помогли бы анализировать пути распространения коронавируса.

Чтобы спасти медперсонал, выхаживающий тяжелых пациентов с коронавирусом, целесообразно укоротить рабочий день до 2-5 часов, чтобы не повышать вирусную нагрузку от пациентов. Из прогнозов и рекомендаций организации противоэпидемических мер специалистов по доказательной медицине

Эксперты заявляют, что есть прямо пропорциональная связь между вирусной нагрузкой, тяжестью состояния пациентов и числом зараженных медиков в отделениях реанимации и интенсивной терапии, чем в других местах.

«Нужно давать медработникам достаточное время для отдыха, так как недосыпание, недоедание, чрезмерные перегрузки и усталость являются факторами, способствующими снижению иммунитета, заболеванию и ухудшению заболевания», — считают они.

Читайте по теме Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом

Еще одна рекомендация касается мобилизации бригад медработников для вахтовой работы. Она не должна быть принудительной. Необходимы типовые договоры об условиях труда, обеспечении безопасности, заработной платы, льгот и компенсаций на контрактной основе с государством и в рамках законодательства во время эпидемии коронавируса.

«Запускать медработников в обсервационные зоны следует только после адекватного (!) обучения снимать и надевать СИЗ. Необходимо разграничить «чистые» и «красные» зоны во всех организациях здравоохранения. В особенности осознанно продумать их организацию в стационарах, которые будут принимать пациентов с коронавирусом», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, специалисты заметили, что необходимо прекратить перемещения медработников между организациями здравоохранения и обсервационными зонами, обеспечить вахтовые дежурства одних врачей с постоянным нахождением в одной зоне без возвращения на основные места работы, домой.

В Кыргызстане на сегодня 466 случаев коронавируса, выписан 91 человек, умерли 5.