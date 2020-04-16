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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Часть застрявших за границей кыргызстанцев обещают вернуть на родину до лета

В Кыргызстан до лета из-за рубежа вернут около 2 тысяч соотечественников. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, вопрос находится на контроле у соответствующих органов. «В апреле-мае они уже будут возвращены домой. Все запланировано. Вопрос решен и прорабатывается, чтобы разрешили их привезти», — сказал Нурболот Усенбаев.

Отметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что Казахстан категорически отказался пропустить граждан Кыргызстана, застрявших на казахско-российской границе.

Более 4 тысяч кыргызстанцев остались за границей в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150272/
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