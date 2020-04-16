Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 2 миллионов 63 тысяч 121 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 81 тысячу 922 человека. Больше всего зараженных в США (638 тысяч 111), Испании (180 тысяч 659), Италии (165 тысяч 155), Германии (134 тысячи 753), Франции (134 тысячи 582) и Великобритании (99 тысяч 489).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 500 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 410 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 466 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 295, Узбекистане — 1 тысячу 302, России — 24 тысячи 490. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.
- Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.