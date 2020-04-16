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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Из стационаров выписали еще 13 пациентов

За сутки из стационара выписано 13 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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При выписке у них результаты на коронавирус отрицательные. «Из 13 выписанных 2 пациента из Оша, 3 — из Бишкека, 4 — из Нарынской области, 4 — из Иссык-Кульской области. В итоге за все время по стране выписан 91 пациент с подтвержденным ранее COVID-19», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на сегодня 466 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150266/
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