Цифра дня. $24 миллиарда на коронавирусе заработал самый богатый человек в мире

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал $24 миллиарда на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает российское издание Lenta.ru со ссылкой на британский Bloomberg.

По версии СМИ, состояние Джеффа Безоса растет из-за удорожания акций интернет-ретейлера. Ценные бумаги Amazon выросли на 5,3 процента, увеличив состояние бизнесмена до $138 миллиардов.

На фоне распространения коронавируса растет и состояние бывшей жены Безоса Маккензи, которой после развода достались 4 процента акций компании. Она занимает в рейтинге миллиардеров, по версии Bloomberg, 18-ю позицию.

Издание уточняет, что состояние других бизнесменов, входящих в топ-3 богатейших людей планеты, за год только сократилось. Так, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял $8,4 миллиарда, а богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно обеднел на $28 миллиардов.