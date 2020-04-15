В Бишкеке у 33 медиков подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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Уточняется, что в Оше заражены 23 медика, в Джалал-Абадской области — 8, Ошской области — 20, Баткенской — 2, Чуйской — 1, Нарынской — 6.

«Из них коронавирусом больны 27 врачей, 43 медсестры, 23 человека из младшего медперсонала. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у пяти других специалистов организаций здравоохранения», — сообщили в штабе.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.