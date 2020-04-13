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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Главы медучреждений должны обеспечить врачей средствами защиты

В Кыргызстане медицинские работники обеспечены необходимым инвентарем. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, по республике в запасе имеются 792 тысячи 836 медицинских масок.

«Думаю, региональные руководители должны обеспечить недостающими средствами индивидуальной защиты медиков на местах», — сказал чиновник.

Если чего-то не хватает, то руководители медучреждений могут обратиться в Минздрав, им со склада выдадут все необходимое.

Кубатбек Боронов

«Сейчас в наличии имеются 16 тысяч 388 одноразовых и 13 тысяч 60 единиц многоразовых защитных костюмов. Кроме того, есть 41 тысяча 611 респираторов, 410 тысяч 692 единицы бахил, 6 тысяч 579 защитных очков, более 6 миллионов перчаток», — отметил он.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 — медики.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149990/
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