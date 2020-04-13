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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На злостных нарушителей комендантского часа в городе Ош возбудят уголовные дела

В отношении злостных нарушителей комендантского часа в Оше будут возбуждать уголовные дела. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил комендант южной столицы, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малик Нурдинов.

Ему прислали сообщение о том, что в юго-восточном микрорайоне Оша жители после 20.00 выходят и жарят шашлыки.

Глава комендатуры ответил, что за сутки милиция задержала 17 человек, нарушивших комендантский час. По его словам, некоторые граждане думают, если в их районе или селе нет зараженных коронавирусом, то можно, как прежде, передвигаться по району, собираться толпами и веселиться.

«Задержанных нарушителей мы оштрафовали на 3 тысячи сомов. Среди этих людей есть и те, кто собирался толпами. В отношении некоторых злостных нарушителей мы возбудим уголовные дела», — сказал Малик Нурдинов.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 187 из них в Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149953/
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