На злостных нарушителей комендантского часа в городе Ош возбудят уголовные дела

В отношении злостных нарушителей комендантского часа в Оше будут возбуждать уголовные дела. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил комендант южной столицы, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малик Нурдинов.

Ему прислали сообщение о том, что в юго-восточном микрорайоне Оша жители после 20.00 выходят и жарят шашлыки.

Глава комендатуры ответил, что за сутки милиция задержала 17 человек, нарушивших комендантский час. По его словам, некоторые граждане думают, если в их районе или селе нет зараженных коронавирусом, то можно, как прежде, передвигаться по району, собираться толпами и веселиться.

«Задержанных нарушителей мы оштрафовали на 3 тысячи сомов. Среди этих людей есть и те, кто собирался толпами. В отношении некоторых злостных нарушителей мы возбудим уголовные дела», — сказал Малик Нурдинов.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 187 из них в Ошской области.