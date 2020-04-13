Зараженные коронавирусом медики: некоторые кашляют с кровью

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева поговорила с некоторыми из заболевших коронавирусной инфекцией врачами. Об этом она сообщила в соцсетях.

По данным депутата, многие из них на дополнительных аппаратах, некоторые не могут говорить, у некоторых уже кашель с кровью.

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«Разговаривали со мной, и одышка была. Плакали, что они борются со смертью, им неважно уже ничего, кроме выздоровления, но то, что их очернили, что они заразились в гостях, это вызвало, конечно, слезы и обиду. Просят защитить их честное имя. Все они всю жизнь работали и очень опытные врачи», — рассказала депутат.

Аида Касымалиева напоминает, что в первые дни руководство отправило этих медиков для того, чтобы взять анализы тех, кто приехал из умры. Там они были в спецформе, но потом были вместе с другими медработниками в ординаторской, в маршрутках.