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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Переполненный автобус, в котором везли врачей, не принадлежит мэрии Бишкека

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие не выделяло автобусы для перевозки медицинских работников. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

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По ее данным, фото с медиками в переполненном автобусе, возможно, сделали в другом регионе страны. «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, согласно приказам комендатуры, а также договорам, выполняет перевозку сотрудников мэрии Бишкека, районных муниципальных администраций, сотрудников правоохранительных органов. Со стороны медицинских учреждений республиканского подчинения запросов по автоуслугам у предприятия нет и, соответственно, договоры тоже не заключены», — сказали в ведомстве.

Отметим, фото медиков, которых везут на работу в переполненном автобусе, опубликовала на своей странице в Facebook советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

На сегодня в стране 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — медики.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149880/
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