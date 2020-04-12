Коронавирус в КР. В милиции рассказали, почему возбудили дело на нарынчанина

В Нарыне заразившийся коронавирусом мужчина проходит лечение в независимости от того, хочет он этого или нет. Об этом сообщает УВД Нарынской области.

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Уточняется, что мужчина не только сам болен коронавирусом, но и заразил трех членов семьи.

«В обсервации по его вине находятся 18 контактных лиц первой категории и свыше 200 — второй категории. После того как он прибыл из-за границы, несмотря на требования об ограничении передвижения, мужчина неоднократно нарушал санитарно-эпидемиологические правила, ходил в мечеть и в гости в своем селе. Досудебное производство начато по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. С заявлением в милицию о нарушениях обращались работники санитарно-эпидемиологического учреждения. Утверждения о том, что в отношении мужчины возбуждено дело только за якобы отказ от лечения, — полный абсурд и не соответствуют действительности», — прокомментировали в УВД.

Напомним, что житель Нарына распространил в соцсетях видеообращение о том, что он и члены его семьи отказываются от лечения коронавирусной инфекции. Мужчина заявил, что от употребления медицинских препаратов здоровье его семьи ухудшается. В отношении него начато досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР. Позже эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова сообщила, что возбуждение уголовного дела нарушает конституционное право на информированное согласие при получении медицинской помощи, неприкосновенность и право на свободу от экспериментов.