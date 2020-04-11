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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи

Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти страны о помощи. Об этом 24.kg рассказал Максат Малабаев.

По его словам, он работал в Бангкоке гидом и ему удалось вернуться на родину. Он провел 14 дней в обсервации, анализы на COVID-19 у него отрицательные. Но в Таиланде осталась жена Кристина. Она прилетала туда по студенческой визе и должна была вылететь 27 марта, однако рейс отменили, как и все последующие.

«Более того, невозможно было купить билеты. Их просто не было или они стоили баснословных денег. Вместе с супругой в Бангкоке застряли 20 наших граждан. Финансы на исходе, срок виз — тоже. Поскольку наши диппредставительства ни в Таиланде, ни в Малайзии помощи им не оказали, люди обратились в консульство Казахстана. Им пошли навстречу и согласились вывезти вместе с гражданами РК в Усть-Каменогорск», — пояснил Максат Малабаев.

Он добавил, что самолет должен вылететь 13 апреля и полетит через Индонезию и Вьетнам, где заберет также граждан Кыргызстана и Казахстана. «Но проблема в том, что наш МИД не дает ответа, смогут ли организовать автобус, чтобы вывезти кыргызстанцев из Усть-Каменогорска. Люди опять рискуют оказаться в подвешенном положении», — отметил Максат Малабаев.

Напомним, что, помимо Таиланда, 150 кыргызстанцев не могут вылететь из Новосибирска. Соотечественники просят власти КР организовать спецборт и забрать их. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149839/
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