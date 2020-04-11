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Общество

Цифра дня. Около 450 миллионов человек в мире обнищают из-за коронавируса

Пандемия коронавируса грозит нищетой примерно 500 миллионам человек во всем мире. Об этом говорится в докладе сети международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam, сообщило Deutsche Welle.

Отчет ассоциации представлен в преддверии ежегодного совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, запланированного на следующую неделю.

Быстро разворачивающийся экономический кризис глубже, чем мировой финансовый коллапс 2008 года.

Oxfam

«Оценки свидетельствуют, что, независимо от сценария, бедность в мире может возрасти — впервые с 1990-го», — указали в сети организаций, добавив, что пандемия может отбросить ряд стран к тем показателям нищеты, которые фиксировались около трех десятилетий назад.

В случае самого неблагоприятного развития событий, предполагающего сокращение доходов на 20 процентов, число проживающих в условиях крайней нищеты (на $1,9 в день или даже меньше) возрастет на 434 миллиона человек — до почти 1,2 миллиарда по всему миру.

Число тех, кто будет существовать на $5,5 в день, увеличится на 548 миллионов и достигнет почти 4 миллиардов.

Чтобы помочь смягчить негативные последствия, Oxfam предложил план действий из шести пунктов. В частности, предоставление финансовых грантов физическим лицам и предприятиям, отказ от возврата задолженности, введение налогов на сверхприбыли и увеличение поддержки МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) уже спрогнозировал самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149811/
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