Общество

В Кыргызстане почти миллион детей живут за чертой бедности

В Кыргызстане очень медленно снижаются показатели бедности среди населения. Об этом на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо» сказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Лидер группы «Элдик» Акылбек Тумонбаев отметил, что депутаты пригласили представителей кабмина обсудить исполнение законодательства по государственным пособиям. Он отметил, что был инициирован законопроект о выделении пособия всем детям до 12 лет.

Эдиль Байсалов рассказал, что показатели бедности населения резко возросли до 30 процентов во время пандемии.

«Считается, что человек проживает за чертой бедности, если его годовой доход ниже 65 тысяч сомов. В прошлом году показатели были 25,7 процента. Несмотря на все усилия, бедность снижается очень медленно — всего на 2 процента в год», — сказал зампред кабмина.

По его словам, показатели по бедности среди детей до 16 лет достигают 33 процентов — 950 тысяч детей в Кыргызстане живут за чертой бедности.

Эдиль Байсалов добавил: в пятилетний план кабмина включен пункт о снижении показателей бедности до 20 процентов, при этом он выразил надежду, что за пять лет удастся достичь 15 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359900/
просмотров: 249
