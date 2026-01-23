ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики

Исследование «Слушая Кыргызскую Республику», которое Всемирный банк проводит с 2021 года на основе регулярных телефонных опросов домохозяйств, фиксирует важный парадокс кыргызстанской экономики: макропоказатели улучшаются уверенно и стабильно, но субъективное ощущение благополучия растет не так быстро и не так равномерно.

Документ охватывает период с 2022-го по третий квартал 2025 года и позволяет сравнивать «большую картину экономики» с тем, как люди воспринимают свою повседневную жизнь.

Исследование демонстрирует несколько ключевых выводов.

ВВП растет, бедность падает: цифры против ощущений

Согласно данным исследования, ВВП на душу населения с 2021 по 2024 год вырос примерно на 23 процента, а национальный уровень бедности снизился с 29,8 до 25,7 процента — из бедности вышли около 264 тысяч человек. Фото ВБ

Ловушка инфляции: почему семьи перестали откладывать деньги

Однако общий рост реальных доходов в 2025 году почти остановился. Исследование фиксирует их стагнацию под давлением инфляции и резкого сокращения доли денежных переводов — с 19 процентов в 2022-м до всего 6 процентов в третьем квартале 2025-го.

Это ударило по способности домохозяйств делать сбережения: если год назад откладывали около 11 процентов семей, то в 2025-м — лишь 1 процент.

Именно это объясняет, почему люди не всегда чувствуют экономический рост — текущие расходы «съедают» все, что семьи могли бы сохранить.

Ценовое давление: чего кыргызстанцы боятся больше всего

К третьему кварталу прошлого года продовольственная безопасность достигла 85 процентов — высокий показатель по сравнению с 2022-м, когда многие семьи пропускали приемы пищи или оставались без еды.

Но страх перед ростом цен снова усилился. Индекс восприятия инфляции в 2025 году вернулся в положительную зону, что означает: люди вновь чувствуют ценовое давление после периода относительного спокойствия в 2023–2024 годах. Фото из интернета

Больше всего тревожит рост стоимости хлеба, муки, мяса и особенно тарифов на электроэнергию — к середине 2025-го показатель достиг максимума за три года наблюдений.

Прощай, миграция: рост оптимизма и доверия к реформам

Один из наиболее ярких результатов исследования: желание эмигрировать у опрошенных почти исчезло.

Если в начале 2022 года миграционные намерения были у 12 процентов домохозяйств, то к середине 2025-го показатель приблизился к нулю.

Причины:

улучшение оценки экономических условий (93 процента дают позитивную оценку);

рост оптимизма в отношении реформ (до 90 процентов к третьему кварталу прошлого года);

улучшение восприятия возможностей на рынке труда (до 75 процентов положительных ответов).

Что бьет по ощущению благополучия сильнее всего

Исследование показывает, что эмоциональное и материальное благополучие кыргызстанцев формируют несколько ключевых факторов:

1. Потеря продовольственной безопасности

Вызывает самое сильное и длительное падение удовлетворенности жизнью — примерно на 8 процентов без быстрого восстановления. Эффект устойчив: если семья сталкивается с нехваткой еды, негативное восприятие сохраняется долгое время.

2. Переход к субъективной бедности

Когда семья начинает относить себя к «бедным», удовлетворенность жизнью падает на 5 процентов и остается ниже исходного уровня на протяжении двух лет.

3. Отсутствие работы

Начало трудовой деятельности — один из самых сильных факторов роста удовлетворенности жизнью. Через год после трудоустройства показатель увеличивается на 8–9 процентов, а через два года — почти на 17 процентов.

4. Рост доходов

Повышение дохода на 20 процентов увеличивает удовлетворенность жизнью на 10 процентов, на 40 процентов — на 13 процентов и выше. Максимальный эффект — при увеличении дохода на 60 процентов и более.

Доверие к государству — неожиданный фактор благополучия

Интересная находка исследования: рост доверия к правительству напрямую связан с повышением удовлетворенности жизнью граждан.

Доля тех, кто считает антикоррупционные меры эффективными, выросла с 73 процентов в начале 2022 года до 92 процентов в третьем квартале 2025-го.

Восприятие «открытого диалога властей с людьми» выросло с 61 до 81 процента за тот же период.

Этот эффект устойчивый, а значит, коммуникация и прозрачность для людей оказываются ценны почти так же, как доход и занятость.

Что все это значит

Исследование фиксирует двойственную реальность:

экономика Кыргызстана растет динамично, доходы повышаются, бедность снижается;

но чувство финансовой уязвимости остается высоким, особенно на фоне стагнации реальных доходов и роста тревоги по поводу цен.

Главные риски для домохозяйств — потеря работы, рост цен и страх перед падением уровня жизни. Главные факторы устойчивости — занятость, финансовая безопасность, стабильные доходы и доверие к проводимым реформам.