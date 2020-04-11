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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В жилмассивах Бишкека начали работать выездные банковские кассы

В жилмассивах Бишкека начали работать выездные банковские кассы. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, ряд пригородных сел и жимассивов жаловался на отсутствие банковских услуг.

«Мы решили проблему. С 10 апреля с 10.00 до 15.00 в жилмассивах «Ак-Ордо», «Ала-Тоо», «Калыс-Ордо», «Арча-Бешик», «Ак-Босого», «Мурас-Ордо», «Эне-Сай», «Красностроительный» начали работать выездные кассы. Комендатура продолжит обеспечивать банковскими услугами горожан. В период ЧП население обслуживают семь банков. На местах задействованы сотрудники милиции», — сказал Алмазбек Орозалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149804/
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