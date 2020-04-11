Число заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 698 тысяч 271. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 97 тысяч 703 человека. Больше всего зараженных в США (501 тысяча 301), Испании (158 тысяч 273), Италии (147 тысяч 577), Франции (125 тысяч 931), Германии (122 тысячи 171) и Великобритании (74 тысячи 605).
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 370 тысяч, за сутки показатель вырос на 21 тысячу 697 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 812, в Узбекистане — 669, в России — 11 тысяч 917. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.