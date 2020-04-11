Число заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 698 тысяч 271. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 97 тысяч 703 человека. Больше всего зараженных в США (501 тысяча 301), Испании (158 тысяч 273), Италии (147 тысяч 577), Франции (125 тысяч 931), Германии (122 тысячи 171) и Великобритании (74 тысячи 605).

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 370 тысяч, за сутки показатель вырос на 21 тысячу 697 человек.

После заражения коронавирусом скончались 102 тысячи 753 человека (рост на 7 тысяч 35 за сутки). В том числе в Италии умерли 18 тысяч 849 человек, в Испании — 16 тысяч 81, во Франции — 13 тысяч 197.

В Кыргызстане зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 812, в Узбекистане — 669, в России — 11 тысяч 917. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.