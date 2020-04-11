12:07
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 698 тысяч 271. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 97 тысяч 703 человека. Больше всего зараженных в США (501 тысяча 301), Испании (158 тысяч 273), Италии (147 тысяч 577), Франции (125 тысяч 931), Германии (122 тысячи 171) и Великобритании (74 тысячи 605).

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 370 тысяч, за сутки показатель вырос на 21 тысячу 697 человек.

После заражения коронавирусом скончались 102 тысячи 753 человека (рост на 7 тысяч 35 за сутки). В том числе в Италии умерли 18 тысяч 849 человек, в Испании — 16 тысяч 81, во Франции — 13 тысяч 197.

В Кыргызстане зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 812, в Узбекистане — 669, в России — 11 тысяч 917. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149794/
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Режим ЧП нужно отменить. Феликс Кулов объяснил почему
В Кыргызстане в обсервации находятся 1 тысяча 119 человек
В Кыргызстане на наличие COVID-19 за сутки исследовали 1 тысячу 415 образцов
В Минздраве рассказали, куда распределят гумпомощь от Джека Ма
В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Всего в Кыргызстане от коронавируса излечили 44 человека
В Кыргызстане 51 медик заразился коронавирусом
В Кыргызстане выявили еще 41 случай коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
Первое уголовное дело за&nbsp;скрытие коронавируса возбуждено в&nbsp;городе&nbsp;Ош Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
12:02
Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблю...
11:57
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 апреля
11:46
В жилмассивах Бишкека начали работать выездные банковские кассы
11:43
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
11:22
Режим ЧП нужно отменить. Феликс Кулов объяснил почему