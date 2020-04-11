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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, отвечая на вопросы 24.kg, заявила, что режим чрезвычайного положения в Кыргызстане не соблюдают и не контролируют. Она предложила пересмотреть порядок ограничительных мер и ввести режим чрезвычайной ситуации.

По ее словам, Закон «О введении чрезвычайного положения» списан с российского аналога, но в РФ есть нормативно-правовые акты, обеспечивающие его реализацию.

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«У нас же этой базы нет. Я сейчас выходила в магазин, на улице много гуляющих, а в магазине полно покупателей. Это при ЧП. Где контролирующие органы? При чрезвычайном положении правительство преобразовывают в межведомственную комиссию, вводятся войска, которые поддерживают порядок и следят, чтобы никто не нарушал правила чрезвычайного положения. В КР его ввели, но соразмерно ли оно санитарно-эпидемиологической обстановке? При ЧП вводят ограничения в целях санитарно-эпидемиологической безопасности, но экономическая жизнь не замирает», — отметила Клара Сооронкулова.

Как правило, при угрозе массового заражения, чтобы сработать на опережение и не допустить распространения инфекции, вводят в качестве превентивной меры режим чрезвычайной ситуации.

Клара Сооронкулова

Она добавила, что COVID-19 обнажил прорехи в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля. Государство оказалось совершенно не готово к противостоянию коронавирусу.

«Сейчас, конечно, не время устраивать разбор полетов, но когда пандемия спадет, необходимо привлечь к ответственности всех должностных лиц, кто допустил завоз в страну заболевания и оставил медиков без средств индивидуальной защиты. Я не думаю, что эта амуниция стоит бешеных денег. Просто средства либо не выделяли на санитарный контроль, либо тратили не по назначению», — сказала экс-судья Конституционной палаты.

Накануне в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. Решение о продлении режима ЧП власти Кыргызстана еще не приняли. Он действует пока до 15 апреля.

В КР на сегодня 339 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 44 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149782/
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