Врачи-добровольцы отправились в Нарын и Ош на помощь коллегам

Две бригады высококвалифицированных медработников из Бишкека выехали в Нарынскую и Ошскую области республики. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, медики-добровольцы, среди которых инфекционисты, эпидемиологи, педиатры и семейные врачи, будут оставаться в областях и исполнять свою службу до прояснения ситуации с COVID-19 в Кыргызстане.

В ведомстве отметили, что для расследования внутрибольничного заражения COVID-19 среди медицинских работников в Ош и одноименную область решено отправить ведущих специалистов инфекционного контроля.

Как отметил замминистра Нурболот Усенбаев, на плечах эпидемиологов лежит большая ответственность. Благодаря им удастся оперативно разработать инструкции для дальнейших действий.

«Мы надеемся, вы окажете нам большую помощь как в расследовании, так и повышении морального духа коллег, находящихся в эпицентре ситуации. Если у вас возникнут вопросы или сложности, задействован оперативный штаб Министерства здравоохранения, куда вы можете всегда обратиться. Мы ждем от вас хороший новостей по приезде. Хорошей вам дороги», — сказал он.

В Минздраве отметили, что каждый медработник обеспечен необходимыми средствами защиты. Кроме того, они везут с собой защитные костюмы, маски, перчатки и другие изделия медицинского назначения.

Напомним, в Кыргызстане коронавирус подтвердили у 39 медиков. Всего в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.