Жителей Баткенской области попросили не загонять скот на пастбища

Полномочное представительство правительства КР в Баткенской области предупредило жителей, чтобы они не загоняли скот на пастбища до 15 апреля. Об этом сообщили в республиканском штабе.

«Массовый загон скота приведет к нарушению чрезвычайного положения и создаст условия для скопления людей. Кроме того, ожидается ухудшение погоды на пастбищах и в горных районах», — отметили в штабе.

Жителей Баткенской области обещают известить дополнительно о начале передвижения скота к пастбищам.

Напомним, в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них — медики. Пять человек умерли, 39 выздоровели.