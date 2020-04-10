19:22
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Жителей Баткенской области попросили не загонять скот на пастбища

Полномочное представительство правительства КР в Баткенской области предупредило жителей, чтобы они не загоняли скот на пастбища до 15 апреля. Об этом сообщили в республиканском штабе.

«Массовый загон скота приведет к нарушению чрезвычайного положения и создаст условия для скопления людей. Кроме того, ожидается ухудшение погоды на пастбищах и в горных районах», — отметили в штабе.

Жителей Баткенской области обещают известить дополнительно о начале передвижения скота к пастбищам.

Напомним, в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них — медики. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149752/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Как распределили помощь из Китая в Оше: сначала силовикам и только потом медикам
Еще 1,3 тысячи защитных костюмов передали для медиков Кыргызстана
Мэрия Оша доставила продукты питания семьям медиков, лечащих больных с COVID-19
Врачи-добровольцы отправились в Нарын и Ош на помощь коллегам
Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты
В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля
Выездные кассы организовали для охвата населения банковскими услугами
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Бизнес
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
10 апреля, пятница
19:07
Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейтинг топ-10 в СНГ Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейти...
19:00
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
18:48
Жителей Баткенской области попросили не загонять скот на пастбища
18:32
Как распределили помощь из Китая в Оше: сначала силовикам и только потом медикам
18:17
Еще 1,3 тысячи защитных костюмов передали для медиков Кыргызстана