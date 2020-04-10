Штаб: Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа

Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа. Об этом сообщили в республиканском штабе.
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По его данным, гражданин находился в карантинной зоне в ожидании результата повторных анализов на коронавирус. В штабе добавили, что у него были хронические заболевания.
По согласованию с родственниками тело захоронено на территории Пакистана.
Всего, по данным МИД КР, 23 кыргызстанца, живущие за рубежом, заражены коронавирусом. В Пакистане было семь граждан КР с COVID-19.
В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них – медики. Пять человек умерли, 39 выздоровели.