В городе Ош среди зараженных коронавирусом есть беременная

В Кыргызстане среди зараженных коронавирусом есть беременная. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, женщина находится в центре «Кардиоазия» в Оше. «У нее 37-я неделя. Когда начнутся роды, мы переведем ее в обсервационное отделение перинатального центра», — сказал чиновник.

Он добавил, что для беременных с подозрением на коронавирус и больных в Оше и Бишкеке открыты два обсервационных отделения.

«В южной столице это Городской перинатальный центр, рассчитанный на 30 коек, а в Бишкеке — родильный дом № 2. Персонал там обучен на случай выявления коронавируса», — отметил Мадамин Каратаев.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.