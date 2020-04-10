Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 601 тысячу 18 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 116 тысяч 207 человек. Больше всего зараженных в США (465 тысяч 750), Испании (153 тысячи 222), Италии (143 тысячи 626), Франции (118 тысяч 783), Германии (118 тысяч 235) и Иране (66 тысяч 220).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 350 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 96 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 298 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 781, в Узбекистане — 582. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.