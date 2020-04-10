Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 601 тысячу 18 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 116 тысяч 207 человек. Больше всего зараженных в США (465 тысяч 750), Испании (153 тысячи 222), Италии (143 тысячи 626), Франции (118 тысяч 783), Германии (118 тысяч 235) и Иране (66 тысяч 220).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 350 тысяч, за сутки показатель вырос на 25 тысяч 96 человек.

После заражения коронавирусом скончались 95 тысяч 718 человек (рост на 7 тысяч 180 за сутки). В том числе в Италии умерли 17 тысяч 669 человек, в Испании — 14 тысяч 792, во Франции — 10 тысяч 869.

В Кыргызстане зарегистрировали 298 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 781, в Узбекистане — 582. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.