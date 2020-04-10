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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Когда ждать пика заболеваемости коронавирусом? Ответ Минздрава

Министерство здравоохранения пока не может назвать, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Мадамин Каратаев.

По его словам, создана группа из преподавателей медицинских вузов, профессоров и специалистов. «Они сейчас проводят анализ. Думаю, что в ближайшее время скажут примерный прогноз», — сказал чиновник.

Он добавил, что прогноз — дело неблагодарное.

Напомним, что сегодня выявили еще 18 случаев коронавируса. В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них — медики. Пять человек умерли.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149690/
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