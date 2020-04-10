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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абадской больнице открыли новое отделение неотложной помощи

В Джалал-Абадской областной клинической больнице открыли новое отделение неотложной помощи. Об этом сообщила советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, досрочное введение в эксплуатацию нового отделения одобрило правительство Германии, к которому с соответствующей просьбой обратилось Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Новое здание будет задействовано в борьбе с пандемией коронавируса.

«С начала строительства в 2017 году было определено, что в отделении будет шесть коек и оно будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки, чего до сих пор в республике не было», — отметила Елена Баялинова.

Федеральное Министерство по экономическому сотрудничеству и развитию Германии (BMZ) предоставило для строительства и оснащения современным оборудованием данного отделения 3 миллиона евро грантовых средств. Реализация проекта была поручена кредитному институту по восстановлению экономики (KfW).

В Кыргызстане на сегодня 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149684/
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