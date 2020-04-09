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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Десять человек находятся в тяжелом состоянии

Десять больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, из 280 зараженных 147 женщин и 133 мужчины. Из новых подтвержденных случаев коронавируса три женщины, семь мужчин.

«Больных, которым не исполнилось 15 лет, — 30, из них до одного года — 2. Больных от 16 до 19 лет зарегистрировано 11 человек, от 20 до 35 лет — 71, от 35 до 55 лет — 101, свыше 56 лет — 67 человек. В стационаре лежат 246 пациентов. Десять человек в тяжелом состоянии, из которых пять в реанимации», — сказал Мадамин Каратаев.

На сегодня в стране 280 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, 34 из них — медики. Четыре человека умерли. Выздоровели 35 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149600/
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