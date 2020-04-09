11:23
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 55 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 54 тысячи 670 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире число людей, которые заразились вирусом, составило 1 миллион 484 тысячи 811. Больше всего зараженных в США (431 тысяча 838), Испании (148 тысяч 220), Италии (139 тысяч 422), Германии (113 тысяч 296), Франции (113 тысяч 982) и Иране (64 тысячи 586).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 320 тысяч. За сутки показатель вырос на 28 тысяч 746 человек.

После заражения коронавирусом скончались 88 тысяч 538 человек (рост на 6 тысяч 419 за сутки). В том числе в Италии умерли 17 тысяч 669 человек, в Испании — 14 тысяч 792, во Франции — 10 тысяч 869.

В Кыргызстане зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 727, в Узбекистане — 545. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149597/
просмотров: 1054
Версия для печати
Материалы по теме
В Центре госсанэпиднадзора в Бишкеке коронавирусом заразились четыре человека
Коронавирус в Кыргызстане. Десять человек находятся в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили еще 10 случаев коронавируса. И вновь среди них медики
АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом
Еще один депутат призывает дать СМИ аккредитацию
Ролик о линии самодиагностики на языке жестов выпустила мэрия Бишкека
ПРООН предоставит Кыргызстану 10 аппаратов искусственной вентиляции легких
«Дома с Олафом». Студия Disney запустила мини-сериал во время карантина
В Ухане устроили световое шоу в честь героев борьбы с коронавирусом
Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
9 апреля, четверг
11:02
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апр...
10:58
В Центре госсанэпиднадзора в Бишкеке коронавирусом заразились четыре человека
10:55
Коронавирус в Кыргызстане. Десять человек находятся в тяжелом состоянии
10:38
За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 55 тысяч человек
10:09
В Кыргызстане выявили еще 10 случаев коронавируса. И вновь среди них медики