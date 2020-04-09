За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 55 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 54 тысячи 670 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире число людей, которые заразились вирусом, составило 1 миллион 484 тысячи 811. Больше всего зараженных в США (431 тысяча 838), Испании (148 тысяч 220), Италии (139 тысяч 422), Германии (113 тысяч 296), Франции (113 тысяч 982) и Иране (64 тысячи 586).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 320 тысяч. За сутки показатель вырос на 28 тысяч 746 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 727, в Узбекистане — 545. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.