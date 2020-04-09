За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 55 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 54 тысячи 670 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире число людей, которые заразились вирусом, составило 1 миллион 484 тысячи 811. Больше всего зараженных в США (431 тысяча 838), Испании (148 тысяч 220), Италии (139 тысяч 422), Германии (113 тысяч 296), Франции (113 тысяч 982) и Иране (64 тысячи 586).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 320 тысяч. За сутки показатель вырос на 28 тысяч 746 человек.

После заражения коронавирусом скончались 88 тысяч 538 человек (рост на 6 тысяч 419 за сутки). В том числе в Италии умерли 17 тысяч 669 человек, в Испании — 14 тысяч 792, во Франции — 10 тысяч 869.

В Кыргызстане зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 727, в Узбекистане — 545. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.