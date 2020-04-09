09:51
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще один депутат призывает дать СМИ аккредитацию

Вслед за депутатами парламента Жанаром Акаевым и Дастаном Бекешевым председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко выступила с требованием дать аккредитацию независимым СМИ на время режима чрезвычайного положения. 

По ее словам, крайне важно аккредитовать журналистов негосударственных информационных ресурсов, чтобы они могли работать беспрепятственно и с соблюдением всех необходимых мер карантина.

«Безусловно, сегодня, когда люди находятся дома, информирование своевременное, правдивое о ситуации, в том числе проблемах, нуждах и достижениях, имеет большое значение. Мы не должны ограничивать СМИ в работе. Сегодня, конечно, возросла роль соцсетей, сами граждане стали освещать события и активно присылать информацию... Но именно сейчас особенно чувствуется потребность во взгляде независимых СМИ, аналитической информации и в борьбе со слухами и фейками», — отметила нардеп.

На сегодня в Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли, выздоровели — 35.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149580/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом
Ролик о линии самодиагностики на языке жестов выпустила мэрия Бишкека
ПРООН предоставит Кыргызстану 10 аппаратов искусственной вентиляции легких
«Дома с Олафом». Студия Disney запустила мини-сериал во время карантина
В Ухане устроили световое шоу в честь героев борьбы с коронавирусом
Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они
Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал медикам Бишкека тысячу защитных костюмов
ЕБРР продолжит поддержку проектов в Кыргызстане, несмотря на кризис в мире
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами
Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
9 апреля, четверг
09:36
Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 196...
09:15
АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом
09:00
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать
08:55
Еще один депутат призывает дать СМИ аккредитацию
08:42
В Караколе на восемь часов отключают свет. Как учиться без ТВ и интернета?
8 апреля, среда
23:05
«Дома с Олафом». Студия Disney запустила мини-сериал во время карантина