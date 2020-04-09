Еще один депутат призывает дать СМИ аккредитацию

Вслед за депутатами парламента Жанаром Акаевым и Дастаном Бекешевым председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко выступила с требованием дать аккредитацию независимым СМИ на время режима чрезвычайного положения.

По ее словам, крайне важно аккредитовать журналистов негосударственных информационных ресурсов, чтобы они могли работать беспрепятственно и с соблюдением всех необходимых мер карантина.

«Безусловно, сегодня, когда люди находятся дома, информирование своевременное, правдивое о ситуации, в том числе проблемах, нуждах и достижениях, имеет большое значение. Мы не должны ограничивать СМИ в работе. Сегодня, конечно, возросла роль соцсетей, сами граждане стали освещать события и активно присылать информацию... Но именно сейчас особенно чувствуется потребность во взгляде независимых СМИ, аналитической информации и в борьбе со слухами и фейками», — отметила нардеп.

На сегодня в Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли, выздоровели — 35.