Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал столичным мобильным медицинским бригадам городского управления здравоохранения средства индивидуальной защиты (СИЗ) — одну тысячу защитных костюмов.

Как сообщили в организации, спецсредства изготовлены в Турции, имеют все соответствующие сертификаты и гаранты качества.

По словам исполнительного директора фонда Шамиля Ибрагимова, ранее создан чрезвычайный фонд размером $100 тысяч, который включает в себя поставку медицинской аппаратуры и других защитных средств.

500 защитных костюмов от «Сорос — Кыргызстан» получили также врачи республиканской клинической инфекционной больницы.

Ранее фонд оказал помощь Министерству труда и соцразвития — закуплено 4 тысячи медицинских перчаток, почти 3 тысячи бахил, 1 тысяча литров антисептиков и 10 защитных комбинезонов. Учреждениям ГСИН «Сорос — Кыргызстан» закупил 10 тысяч медицинских перчаток, столько же бахил, 1 тысячу литров антисептиков и 30 специальных защитных костюмов.