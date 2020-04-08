21:40
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал медикам Бишкека тысячу защитных костюмов

Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал столичным мобильным медицинским бригадам городского управления здравоохранения средства индивидуальной защиты (СИЗ) — одну тысячу защитных костюмов.
 
Как сообщили в организации, спецсредства изготовлены в Турции, имеют все соответствующие сертификаты и гаранты качества.
 
По словам исполнительного директора фонда Шамиля Ибрагимова, ранее создан чрезвычайный фонд размером $100 тысяч, который включает в себя поставку медицинской аппаратуры и других защитных средств. 
 
500 защитных костюмов от «Сорос — Кыргызстан» получили также врачи республиканской клинической инфекционной больницы.
 
Ранее фонд оказал помощь Министерству труда и соцразвития — закуплено 4 тысячи медицинских перчаток, почти 3 тысячи бахил, 1 тысяча литров антисептиков и 10 защитных комбинезонов. Учреждениям ГСИН «Сорос — Кыргызстан» закупил 10 тысяч медицинских перчаток, столько же бахил, 1 тысячу литров антисептиков и 30 специальных защитных костюмов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149577/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они
ЕБРР продолжит поддержку проектов в Кыргызстане, несмотря на кризис в мире
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами
Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом
Ради надбавок в регионах приписывают врачей, якобы борющихся с коронавирусом
В случае смерти врача от коронавируса его семья получит 1 миллион сомов
В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
8 апреля, среда
21:38
Раненый барс Жаабарс практически выздоровел Раненый барс Жаабарс практически выздоровел
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 апреля: ожидается снег
20:44
Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они
20:14
Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал медикам Бишкека тысячу защитных костюмов
19:44
ОАО «Северэлектро» выплатило сотрудникам более 20 миллионов сомов отпускных