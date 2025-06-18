Александр Сорос женился на помощнице Хилари Клинтон

В субботу, 14 июня инвестор и филантроп Александр Сорос женился на политической активистке и помощнице Хилари Клинтон Хуме Абедин. Об этом сообщает Vogue.

Свадьба прошла в их доме в Уотер-Милле, в Нью-Йорке. По словам невесты, пара не планировала большое торжество и хотела организовать небольшие ужины в разных городах, но Анна Винтур, главный редактор Vogue и Хиллари Клинтон посоветовали им организовать свадьбу.

«Мы обручились без планов свадьбы. Мы думали устраивать небольшие ужины в разных городах, потому что у нас семья и друзья по всему миру. Но как только мы решили все-таки устроить свадьбу — или скорее когда нас заставили устроить свадьбу Хиллари и Анна [Винтур], которые достали свои календари и предложили дату — несмотря на то,что Алекс сказал, что в это время у него конференция в Европе! — дата была назначена», — сообщила Хума Абедин.

В выходные пара провела два церемониальных события: Никях — в честь мусульманской веры Абедин — и Кетубу — в честь еврейского наследия Сороса.

Согласно источникам журнала PEOPLE, на свадьбе присутствовали звезды Голливуда и чиновники из Вашингтона, включая Камалу Харрис, Дага Эмхоффа, Чака Шумера, Хакима Джеффриса, Нэнси Пелоси, Хиллари и Билла Клинтонов.

Как отмечает Vogue, пара познакомилась на на вечеринке у друзей Джеймса и Никки Хилтон Ротшильд в октябре 2023 года. В июне 2024-го Александр Сорос сделал предложение, подарив изумрудное кольцо.