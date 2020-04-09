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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ролик о линии самодиагностики на языке жестов выпустила мэрия Бишкека

Ролик о линии самодиагностики на языке жестов выпустила мэрия Бишкека.

В пресс-службе столичного муниципалитета отметили, что горячая линия Минздрава 118 с апреля работает по алгоритму ранней диагностики коронавируса «Пациент — кол-центр — система здравоохранения».

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Специалисты дают полную медицинскую консультацию прямо по телефону, заполняют специально разработанную анкету по самочувствию, составляют анамнез.

В зависимости от ситуации к обратившемуся выедет мобильная бригада в составе врача, эпидемиолога и лаборанта, сделают экспресс-скрининг прямо на дому. Все услуги бесплатны.

«Чтобы информация дошла до каждого, мы подготовили и видео на языке жестов с помощью сурдопереводчика», — отметили в мэрии.

 
На линию самодиагностики может обратиться бишкекчанин, который прибыл из других стран в последние 30 дней, посещал эпидемиологически неблагополучные регионы, контактировал с инфицированным COVID-19 или находился в точках обсервации либо на домашнем карантине под наблюдением врачей. Кроме того, поводом для звонка могут стать высокая температура, кашель, одышка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149575/
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