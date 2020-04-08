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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами

В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

По его словам, получены анализы всех контактных лиц первой категории.

«Очень часто скрывают контакты. Ведем работу, каждый день сверяем данные по всем регионам. Получили анализы контактов первой категории и провели экспресс-тесты с контактами второй категории», — рассказал Кубатбек Боронов.

У нас есть все данные и адреса заразившихся. Но врачебная тайна не позволяет нам обнародовать этот список.

Кубатбек Боронов

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предложила опубликовать имена заразившихся, чтобы контактные лица могли вовремя обратиться за медицинской помощью и самоизолироваться. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149553/
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