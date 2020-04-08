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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ухане устроили световое шоу в честь героев борьбы с коронавирусом

В китайском Ухане состоялось масштабное световое шоу в память о жертвах COVID-19 и в честь героев, проявивших себя в борьбе с инфекцией. Об этом сообщил сайт телеканала «Евроньюс».

Световые картины на сотнях зданий, расположенных вдоль береговой линии двух рек, посвящены медикам, полицейским, муниципальным работникам и добровольцам.

«В минувшую субботу в Китае объявили национальный траур — три минуты молчания, отменили развлекательные мероприятия, изображения телеканалов и многих сайтов стали черно-белыми», — передает издание.

На сегодня в мире число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 430 тысяч 141. 

Больше всего зараженных в США (398 тысяч 809), Испании (141 тысяча 942), Италии (135 тысяч 586), Германии (107 тысяч 663), Франции (110 тысяч 70) и Иране (62 тысячи 589). В Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149552/
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