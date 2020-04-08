В случае смерти врача от коронавируса его семья получит 1 миллион сомов

В случае смерти медика от коронавируса его семье выплатят компенсацию в 1 миллион сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, также в условиях чрезвычайной ситуации врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей, выплатят по 200 тысяч сомов.

На сегодня в стране 32 медика, которые заразились коронавирусом. Из них в Бишкеке — 4, Ошской области — 20, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 1.