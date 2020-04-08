Ради надбавок в регионах приписывают врачей, якобы борющихся с коронавирусом

В некоторых регионах Кыргызстана приписывают число врачей, который работают на передовой по борьбе с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, из-за этого некоторые медики в регионах вовремя не могут получить надбавки к зарплате, так как правительство проверяет все списки.

«Но сегодня последний срок выплаты надбавок врачам за март. Вчера Минздраву поручили произвести выплаты всем врачам, которые действительно работают на передовой», — сказал он.

На сегодня в стране 270 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.