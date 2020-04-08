В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП

Насколько продлится режим чрезвычайного положения, зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Однозначно сказать трудно. Все зависит от населения, насколько четко мы выполняем предписания медиков и требования карантина. Кроме того, это зависит и от работы государственных органов», — ответил Кубатбек Боронов.

Правительство надеется, что выборы в Жогорку Кенеш, которые должны пройти в октябре 2020 года, состоятся в указанное время.

Режим ЧП в Бишкеке и ряде районов на юге республики ввели в конце марта по 15 апреля.