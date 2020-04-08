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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке из более 16 тысяч заявок на пропуска одобрили менее 5 процентов

В Бишкеке для получения пропусков подали 16 тысяч 213 заявок. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, из общего числа одобрили только 725. «Также многие интересуются, можно ли получить пропуск на передвижение по городу на велосипеде. Для этого пропуск не нужен. Передвигаться на нем можно только в радиусе не более 1,5 километра от дома», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что оплата процентов по кредитам не является острой необходимостью. «Тем не менее в радиусе 1,5 километра от дома банков действительно может не быть. Я думаю, наши патрульные будут относиться к людям, которые должны оплатить кредиты, с пониманием, если они укажут в маршрутном листе, что направляются погашать кредит», — заключил комендант.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149501/
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