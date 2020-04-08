В Кыргызстане девять человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Кыргызстане девять человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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Он отметил, что пятеро из них находятся в реанимации, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и получают кислородную терапию.

На сегодня в стране 270 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.

По данным Минздрава, в Бишкеке — 10 случаев, в Чуйской области — 2, в Нарынской — 5, в Джалал-Абадской — 1, в Ошской — 24. Из них коронавирусной инфекцией заразились 13 медиков.